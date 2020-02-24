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24 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'2 haftada 50 kişi koronavirüsten öldü' iddiası İran'ı karıştırdı

24 Şubat 2020, Pazartesi 13:51
İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin öldüğünü, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürdü. İran Hükümet Sözcüsü Rebii ise iddiaları yalanladı.

Yeni tip koronavirüs tehlikesi Irak'a da sıçradı

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, İran Meclisinde milletvekillerine hitap etti.

 

Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi.

Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi.

"Halka neden yalan söylüyorsunuz?"

Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti:

"Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."

Sağlık Bakanı Said Nemeki'den, Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettiğini aktaran Emirabadi, "Sağlık Bakanı'na 'Halka neden yalan söylüyorsunuz?' dedim." ifadesini kullandı.

Emirabadi ayrıca Kum'da 250 kişinin karantina altında olduğunu kaydetti.

İran yönetiminden iddialara yalanlama

Öte yandan İran Yargı Erki'ne bağlı haber sitesi "mizanonline" göre, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 nedeniyle dün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Kum'da Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin öldüğü yönündeki iddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor." dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclise sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

AA

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