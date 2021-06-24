218 gündür Kovid hastası

Brezilya’da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gündür yakalandığı yeni tip koronavirüsü atlatamayışının sebebini araştırdığı açıklandı.

Sao Paulo Araştırma Vakfı’ndan (FAPESP) yapılan ve tıp alanında henüz resmî onay almamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv’de yayımlanan çalışmaya göre, Brezilya’da Sao Paulo Üniversitesi’nde görevli bilim adamları, Kovid-19’a yakalanan ve 218 gün iyileşemeyen bir hastaya rastladı.

Kovid-19’a yakalanmadan önce bağışıklık sistemini zayıflatan agresif bir kanser tedavisi gören 40’lı yaşlarındaki erkek hastanın, 2020’nin Eylül ayının başlarında Kovid-19’a yakalandığı ve kendisine yapılan testlerin ancak Nisan 2021’de negatif sonuç verdiği aktarıldı. Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Maria Cassia Mendes-Correa, “Hastaya belirtilerin görülmeye başlamasından sonraki 6 ila 218. günler arasında yapılan bütün PCR testleri pozitif sonuç verdi. Virüs sadece vücutta bulunmuyor aynı zamanda çoğalıyordu da. Yani, bütün bu süreçte virüsü başkalarına bulaştırma riski mevcuttu.” dedi.

Hastadan 2021 Ocak ve Nisan ayları arasında kan, idrar ve anal bölgeden alınan örneklerden yapılan analizlerde, araştırma süresinin çoğunda virüsün kalıcılığına rastlandığı belirtildi.

Virüs aynı bünyede mutasyona uğradı

Araştırmacılar, hastadan alınan örneklerde virüsün, bazıları Kovid-19’un insan vücuduna nüfuz etmesini sağlayan “spike” proteininde olmak üzere, mutasyona uğradığını tesbit etti. Mendes-Correa, “Bu veriler toplumda normal olarak gözlemlenen mutasyon sürecinin aynı bünye içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir.” diye konuştu.