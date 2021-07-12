"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

12 Temmuz 2021, Pazartesi 14:43
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 440 milyon dozu aştı. Türkiye 58 milyon 285 bin 510 dozla toplam aşı sayısı bakımından 9. sırada yer aldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 380 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 377 milyon 352 bin ile Hindistan, 334 milyon 150 bin ile ABD, 114 milyon 460 bin ile Brezilya, 81 milyon 940 bin ile Almanya, 80 milyon 650 bin ile İngiltere, 60 milyon 260 bin ile Japonya, 59 milyon 120 bin ile Fransa, 58 milyon 285 bin ile Türkiye, 57 milyon 620 bin ile İtalya, 51 milyon 280 bin ile Endonezya, 50 milyon 700 bin ile Meksika, 47 milyon 570 bin ile Rusya, 46 milyon 610 bin ile İspanya, 42 milyon 510 bin ile Kanada, 31 milyon 540 bin ile Polonya, 24 milyon 620 bin ile Arjantin, 24 milyon 50 bin ile Şili, 20 milyon 330 bin ile Güney Kore ve 21 milyon 120 bin ile Kolombiya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 3 milyar 440 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 161,11 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 159,86, Seyşeller’de 141,98, İzlanda'da 132,44, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 128,89, İsrail'de 126,2, Şili'de 125,83, Uruguay'da 123,04, Moğolistan'da 118,96, İngiltere'de 118,8, Katar'da 117,91, Faroe Adaları'nda 116,29, Kanada’da 112,63, Singapur'da 105,35, Macaristan'da 105,13, Belçika'da 102,14 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 58 milyon 285 bin 510 doz aşı yapıldı.

Türkiye toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 68,95 oldu. 37 milyon 854 bin 537 kişiye ilk doz, 17 milyon 405 bin 760 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

    Sıcaklık artışına dikkat!

    Yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı

    Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşıldı

    Özel eğitim meslek okulu mezunları YKS'ye girebilecek

    3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı

    Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 1 çocuk vefat etti

    AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplandı

    Türkiye'de mayıs ayındaki işsizlik oranı açıklandı

    Risale-i Nur'a yasak hukuktan döndü

    Potoçari Mezarlığı sessizliğe büründü

    Kontrol altına alınamıyor: Kanada'da 297 farklı noktada orman yangını çıktı!

    İtalya Avrupa Şampiyonu oldu

    Pandemi yavaşlamıyor

    Dünyada ve Türkiye'de aşılama süreci hangi aşamada?

    Türkiye'de son 24 saatte salgın gündemiyle son durum

    Kurban etI nasıl saklanmalı?

    Ali Gürbüz bir kez daha Başpehlivan oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Değil zulmetmek, zulmedenlere meyletmeyin!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur'a yasak hukuktan döndü
    Şükrü BULUT

    Demirel düşmanlığı ile Yeni Asya’ya hücum edenlere dair…
    Yasemin YAŞAR

    Tepkisizlik toplum ahlâkından mı haber veriyor?
    Mehmet KARA

    “Malı götürdü demesinler!”
    Sebahattin YAŞAR

    Yüreğim ‘cız’ etti
    Risale-i Nur'dan

    Minber, vahy-i İlâhînin tebliğ makamı
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışları için son hafta

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.