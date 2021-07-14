"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:07
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 510 milyon dozu aştı. Türkiye, 60 milyon 149 bin 44 dozla 9. sırada yer aldı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 400 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 387 milyon 697 bin ile Hindistan, 334 milyon 940 bin ile ABD, 117 milyon 10 bin ile Brezilya, 82 milyon 210 bin ile Almanya, 80 milyon 980 bin ile İngiltere, 63 milyon 650 bin ile Japonya, 61 milyon 160 bin ile Fransa, 60 milyon 149 bin ile Türkiye, 58 milyon 790 bin ile İtalya, 51 milyon 430 bin ile Endonezya, 51 milyon 330 bin ile Meksika, 48 milyon 690 bin ile Rusya, 48 milyon 320 bin ile İspanya, 43 milyon 430 bin ile Kanada, 31 milyon 860 bin ile Polonya, 25 milyon 250 bin ile Arjantin, 24 milyon 100 bin ile Şili, ve 21 milyon 910 bin ile Kolombiya ve 20 milyon 650 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 510 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 162,2 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 160,06, Seyşeller’de 141,98, San Marino'da 132,74, İzlanda'da 132,44, Bahreyn'de 129,81, İsrail'de 126,37, Şili'de 126,05, Uruguay'da 125,78, İngiltere'de 119,28, Katar'da 119,01, Moğolistan'da 118,96, Faroe Adaları'nda 118,41, Kanada’da 115,07, Singapur'da 109,02, Belçika'da 107,19, Macaristan'da 105,13, Hollanda'da 103,73 ve İspanya’da 103,34 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 60 milyon 149 bin 44 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 71,02 oldu. 38 milyon 362 bin 383 kişiye ilk doz, 18 milyon 415 bin 104 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizliği azaltmayan büyümenin anlamı ne?

    3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

    Ruhani'den 'uranyum zenginleştirme' açıklaması

    Rusya ve Pakistan'ın dışişleri bakanları Afganistan'daki durumu görüştü

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    60 milyon aşı yapıldı

    BAE’nin İsrail Büyükelçiliği hizmete açıldı

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    "Avrupa’ya gitmeye çalışırken boğularak ölen göçmen sayısı iki kat arttı

    Yap-işlet-devret projeleri hariç Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

    İngiltere: Taliban ile çalışabiliriz

    Pakistan'daki patlamada bilanço ağır!

    Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo ölü bulundu

    Şairlerden Çin’e çağrı

    Giresun'da dere taştı, 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı

    Irak’ta ölü sayısı 92’ye yükseldi

    1 milyon çalışan topun ağzında

    Dünyanın yüzde 10’u aç

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız karara hukuk “dur” dedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzlukları hukukla aşmaya devam ediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Başkanlık rejimi ve hızına örnek
    Cevher İLHAN

    Yine “OHAL altında seçim planı”
    Ramazan Aydın

    60 gün arayla iki kardeşin vefatı: Sabri Ağabeyim, Ümmihan Ablam
    Genel

    Nurdan Katreler
    Faruk ÇAKIR

    Gençleri kaybeden neyi kazanır?
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.