Fransız belediye Barguti’ye fahrî vatandaşlık verdi

Fransa’nın başkenti Paris’e yakın Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Saint-Denis Belediyesi’nin Filistinli esir Barguti’ye fahrî vatandaşlık verdiğini aktardı.

Bagayoko, Barguti’nin eşi Fedva Barguti, Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri ve Filistin’in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira’yı şehirlerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, Barguti’nin bir halkın umudunu temsil ettiğini ve İsrail hapishanelerinde kötü muamele ve işkence gören Filistinli siyasî esirleri simgelediğini vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 395

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.