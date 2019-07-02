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4 yılda 32 bin göçmen öldü ya da kayboldu

02 Temmuz 2019, Salı 00:22
Uluslararası Göç Örgütü IOM, 2014 ile 2018 yılları arasında dünya çapında 32 bin göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü IOM, 2014 ile 2018 yılları arasında dünya çapında 32 bin göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu bildirdi. Bu ölümlerin çoğu, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçişte Akdeniz’de yaşandı. IOM raporu, bu yıllar arasında Akdeniz’de ölen ya da kaybolanların sayısının 18 bin olduğunu bildirdi. Bu kişilerin neredeyse üçte ikisi bulunamadı. IOM Sözcüsü Joel Millman, Güney Asya’da kayıtlata geçen 2 bin 200 ölümün büyük bölümünün Arakanlı mülteciler arasında yaşandığını söyledi. Güney Asya’da Afgan 288 göçmen de öldü.

Bin 600 çocuk göç yolunda ölüyor

IOM ve BM Çocuk Fonu UNICEF’in benzer bir raporu da açıklanmıştı. Raporda 2014’ten bu yana yaklaşık bin 600 çocuğun, yani neredeyse her gün bir çocuğun göç yolunda öldüğü ya da kaybolduğu açıklanmıştı. Raporda, ölen ya da kaybolan birçok çocuğun kayıtlara bile geçmediği belirtilmişti. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, bu küresel rakamların, yaşanan krizin çapını yansıtmadığına dikkat çeken Göç Örgütü, birçok göçmen ölümünün bildirilmediğine birçok göçmenin cesedine ulaşılamadığını vurguluyor. Ancak araştırmacılar, istatistiklerin daha iyi bir hayat ya da güvenlik için hayatlarını riske atan yüz binlerce göçmen ya da mülteciyi bekleyen tehlikelerin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Gözaltında ölenler ayrı kategoride

Millman, ‘’Yemen’deki çatışmalara rağmen Afrika boynuzundan Kızıl Deniz ve Aden Körfezi üzerinden göç girişimi sürdü. 2018’de Yemen kıyıları açıklarında 125 kişi boğuldu. Bu rakam 2017’de 53’tü. ABD-Meksika sınırında da 2014’ten beri ölümler her yıl arttı. Bu rakam beş yılda 1907’yi buldu’’ dedi. Millman, IOM’un Kayıp Göçmenler Projesi’ne dahil edilen bu göçmenlerin, ‘’yolda olan kişiler’’ olarak tanımlandığına dikkat çekti. IOM sözcüsü, istisnalar olsa da gözaltında ölenlerin ayrı bir kategori olduğunu vurguladı. Sözcü, bu istisnaların iki saatten az bir süre gözaltındayken ölenler olduğunu söyledi. 

AA

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