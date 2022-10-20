44 gün önce Başbakan olan Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini belirterek, aileler ve işletmelerin faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

İngiltere'de yeni Başbakan Truss tartışmaların odağında: ''10 Numara'daki son günleri"

İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng'in görevine son verildi

İngiltere Başbakanı: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim Bunu değiştirme yetkisiyle görevi devraldığını belirten Truss, şu anki durum göz önüne alındığında, seçildiği bu görevi yerine getiremeyeceğini kabul etti. Truss, istifasını sunmak için İngiltere Kralı 3. Charles'la görüştüğünü aktardı. Liz Truss, parti içerisinde gelecek hafta tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağını ve yeni başbakan seçilene kadar görevinde kalacağını aktardı. Truss, istifa baskısı altındaydı İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti. Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı. *** İngiltere tarihinin "en kısa süre görevde kalan Başbakanı" Liz Truss oldu İngiltere'de 5 Eylül'de göreve geldikten 44 gün sonra istifa eden Başbakan Liz Truss, "ülke tarihinde en kısa süre görevde kalan Başbakan" oldu. Boris Johnson'ın başbakanlıktan istifasının ardından parti içindeki başbakanlık yarışını kazanan Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'le Balmoral Kalesi'nde 6 Eylül'de yaptığı görüşmenin ardından hükûmeti kurma görevini aldı. Ancak dün "Pes eden değil savaşçı" olduğunu söyledikten 1 gün sonra istifa kararını açıklayan Truss, sadece 44 gün görevde kalabildi. Böylelikle Liz Truss, "İngiltere tarihinde en kısa süre görev yapan Başbakan" olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de 1827'de 57 yaşında veremden hayatını kaybeden Başbakan George Cannings ise 118 gün görevde kalmıştı. Diğer kısa süre görev yapan başbakanlar arasında Frederick John Robinson (114 gün), Andrew Bonar Law (221 gün) ve William Cavendish (225 gün) yer alıyor. AA

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