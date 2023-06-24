54 yılda 99 milyondan fazla kişi Hac yaptı

Suudi Arabistan, 54 yılda 99 milyondan fazla hac ziyaretçisini ağırladıklarını açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 1968 yılı itibariyle hac ibadeti için kutsal topraklara gelenlerin istatistik verilerini almaya başladığına işaret edildi. Haberde, 2022 yılına kadar 54 yıllık süre zarfında kutsal topraklarda 99 milyonu aşkın hac ziyaretçisinin ağırlandığı belirtildi. Suudi Arabistanlı yetkililer, bu yılki hacı sayısına ilişkin net bir rakam açıklamamakla beraber 2023 yılı için hazırlıkların salgın öncesindeki rakamlara ulaşmak üzere yapıldığını duyurmuştu. Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2.4 milyon olarak açıklanmıştı. Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram’da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor. AA

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