70 milyon kişi mülteci durumda

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya genelinde 70 milyon insanın mülteci durumuna düştüğü belirtilerek, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri dünya çapında savaş, çatışma ve zulümden kaçan insanların sayısının hiç bu kadar yüksek olmadığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Alman partneri BM Mültecilere Yardım derneği, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya genelinde 70 milyon insanın mülteci durumuna düştüğü belirtilerek, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri dünya çapında savaş, çatışma ve zulümden kaçan insanların sayısının hiç bu kadar yüksek olmadığına dikkat çekildi. DW Türkçe’nin haberine göre, Mültecilere Yardım derneğinin Başkanı Peter Ruhenstroth-Bauer, “Yardım çalışanlarımız Venezuela’dan Bangladeş’e, Ukrayna’dan Tanzanya’ya, dünya çapında 70 milyondan fazla mülteci için her gün, gün boyu çalışıyor” dedi. Başkan Ruhenstroth-Bauer, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, yardıma gereksinim duyan insanlara köken, ten rengi, din ve etnik gruba bakılmaksızın her zaman erişim sağlanması gerektiğini vurguladı. Dünya İnsani Yardım Günü, 19 Ağustos 2003’de Irak’ın Bağdat’taki BM merkezine yönelik terör saldırısına tepki olarak yaşama geçirilmişti. Saldırıda 22 kişi ölmüştü.

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