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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Çocuk silaha nasıl ulaşabilir?

23 Eylül 2026, Çarşamba 15:40
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Manisa Turgutlu’daki okul saldırısının ardından ailelerin, okul idarelerinin ve kamu yönetiminin şiddetin önlenmesi konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama da okullarımızda şiddet olaylarının önlenmesi konusunda ailelerin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Geylan, “Ancak bu olayda da bir kez daha şahit olduk ki, ailelerimiz daha sorumlu olmalıdır. Çünkü fail çocuk, evinden aldığı pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Çocuklarımızın dahi silaha bu kadar kolay ulaşabilmesi nasıl mümkün olabiliyor?” diye sorarken, hadiseyle alakalı yürütülecek soruşturmanın bu yönüyle de değerlendirilmesi doğru olacağını ifade etti.

Okullarımızda yaşanan şiddet hadiselerinin engellenmesi için okul idareleri ve kamu yönetiminin tedbirler alması gerektiğini söyleyen Geylan, “Ancak bu konuda ailelerimiz ve velilerimiz de sorumluluk almadığı müddetçe üzücü olayların yaşanmasını engelleyebilmemiz mümkün değildir. Turgutlu’da vuku bulan hadiseden dolayı tekraren geçmiş olsun diyor, yaralı yavrularımıza acil şifalar niyaz ediyorum” dedi. Ankara-Mehmet Kara

Etiketler: Manisa Turgutlu, Turgutlu okul saldırısı, okulda şiddet, okul güvenliği, silahlı saldırı, eğitimde şiddet, Türk Eğitim-Sen, Talip Geylan, aile sorumluluğu, okul güvenliği tedbirleri, eğitimciler, öğrenci güvenliği, okullarda şiddet
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