Meclis Başkanlığından İmralı açıklaması: Görüşme olumlu geçti

TBMM Başkanlığınca, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gittiği belirtildi.

Başkanlığın açıklamasında, “Yapılan 18’inci komisyon toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda Abdullah Öcalan’ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye’de 10 Mart mutaba- katının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır” açıklamasında bulunuldu. AA

