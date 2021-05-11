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11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

AB'den AstraZeneca'ya ikinci dava

11 Mayıs 2021, Salı 16:45
Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı ikinci kez dava açtı.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, AstraZeneca firmasına karşı yeni bir hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Amaçlarının AstraZeneca şirketi ile yapılan ön alım anlaşmasında belirtilen dozların AB'ye teslim edilmesi olduğuna dikkati çeken Keersmaecker, ilk davanın, durumun aciliyeti göz önüne alınarak mahkemenin ihtiyati tedbir kararı alması için açıldığını anımsattı.

Keersmaecker, ikinci davanın da AB'nin "hakkı olan" aşıların tedarik edilmesiyle ilgili olduğunu, satın alma sözleşmelerinin ihlal edilip edilmediğinin belirleneceğini ifade etti.

AstraZeneca firmasının ön satın alma sözleşmesindeki hüküm ve koşullara uymadığını iddia eden Keersmaecker, mahkemeye kendi gerekçelerini sunduklarını belirtti.

Keersmaecker, "Maddi tazminat talep etmek için burada değiliz. Aşıların teslim edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkemenin, AstraZeneca'nın dozları teslim etmesi yönünde karar almasını beklediklerini ifade eden Keersmaecker, söz konusu teslimatın gerçekleşmesini sağlamak için firmaya para cezası uygulanabileceğini söyledi.

Keersmaecker, AstraZeneca'nın acilen 90 milyon ilave doz aşı tedarik etmesi gerektiğini vurguladı.

Açılan ikinci davanın ilk duruşması bugün Brüksel mahkemesinde gerçekleştirildi.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

Firma şimdiye kadar AB'ye yaklaşık 50 milyon doz aşı tedarik etti.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti.

İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AstraZeneca, AB ile yaptıkları sözleşmede somut biçimde tedarik miktarı ve tarih taahhüt etmediklerini savunuyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

AA

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