AB'den 'Rusya' açıklaması

AB Konseyi Başkanı Michel, Batı'nın Rusya'ya "sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyeceğini", Rusya'nın diyalog isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Büyük soru, Rusya'nın diyalog isteyip istemediği." ifadesini kullandı. Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri dolayısıyla umut atmosferi oluştuğunu belirten Michel, "Ancak eylemleri, devam eden askeri yığınak ve bugün de dahil olmak üzere Donbas'ta ciddi olaylar haline dönüştü. Rusya, füze denemeleri yaparken ve asker yığmaya devam ederken sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz." diye konuştu. Michel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ciddi yaptırımları olacağını yineledi. Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Minsk Anlaşması dışında alternatif olmadığı yönünde ifadeler kullanmıştı. AA

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