Bu bakış açısı fon vurgunu kadar ürkütücü

Karar yazarı İbrahim Kiras, fon vurgununa yönelik toplumsal tepkiye dikkat çekerek, bazı kesimlerin milletin uğradığı zarardan çok olayın siyasî sonuçlarına odaklanmasını eleştirdi.

Kiras, “Son zamanların en şaşırtıcı ama aynı zamanda en ürkütücü hadisesi olan fon soygunu karşısında toplumun genelinde büyük bir tepki var. Yönetim zaafı, ihmaller, suistimaller, siyasî himaye ve kollamalar yüzünden milletin cebinden göz göre göre trilyonlar gitmiş. 86 milyon vatandaş doğrudan veya dolaylı şekilde zarar görmüş” dedi. Buna rağmen bazı kesimlerin yalnızca bir siyasî partinin zarar görüp görmeyeceğiyle ilgilendiğini belirten Kiras, “Yani milletin kaybından daha önemli soygunun siyasî sonuçları… Fon vurgunu kadar ürkütücü bir bakış açısı bu. Dolayısıyla böyle bir düşünceyi mümkün kılan sebepler üzerinde de düşünmemiz lazım” dedi.