İktidarın telaşı: Kimin yolsuzluğu çıkacak

Saadet Partisi Lideri Arıkan, Türkiye’nin yeni bir siyasi atmosferin arifesinde olduğunu belirtti.

Kasım ayında kapsamlı bir ‘Siyasi Ahlak Manifestosu’ açıklayacaklarını ilan eden Arıkan hem hükümete hem de iktidara yüklendi: “Türk siyasetinde dengeler değişiyor, siyasi aktörler ve kadrolar yeniden konumlanıyor. Bugün henüz açıkça ifade edilmeyen pek çok gelişmenin işaretlerini satır aralarında görüyoruz. İktidar bloğuna bakıyoruz; yıllardır güçlü ve sarsılmaz gösterilmeye çalışılan siyasi yapı, can derdine düştü, acaba bugün kimin yolsuzluğu çıkacak telaşındalar. Muhalefet cephesine bakıyoruz; onlar da birbirlerine en büyük zararı verme gayretindeler.” Haber Merkezi

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