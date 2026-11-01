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Elektrik faturası çarpacak

01 Kasım 2026, Pazar 19:48
Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşın bütçesine yeni yılda elektrik faturaları da ağır darbe vuracak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yıllık elektrik tüketim sınırını 4 bin kWh’den 3 bin kWh’ye düşürme kararı, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

Aylık ortalama 250 kWh tüketime ve yaklaşık 820 TL’lik faturaya karşılık gelen sınırı aşan aboneler devlet desteğinden çıkarılacak.

Yeni düzenlemeyle faturalarda yüzde 104’e varan artış gündemde. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçları için aylık en az 230 kWh elektrik tükettiğini, bu hesaba ısıtma ve soğutmanın dahil olmadığını belirtti. Nefes’in haberine göre, düzenlemeyi “örtülü zam” olarak nitelendiren Oda, milyonlarca hanenin fatura yükünün artacağı uyarısında bulundu. Öte yandan BOTAŞ, kasım ve aralık ayları için doğal gaz tüketim sınırlarını yükselterek abonelerin yüksek faturalarla karşılaşma riskini azalttı.

Haber Merkezi

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