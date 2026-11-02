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Avrupa’da protestolar yeniden başladı - Z kuşağı başı çekiyor

02 Kasım 2026, Pazartesi 02:09
Avrupa’da Z kuşağının öncülüğünde hayat pahalılığı, sosyal kesintiler ve hükümet politikalarına karşı protestolar yeniden başladı. Almanya, Fransa ve Hollanda’da binlerce kişi sokağa çıktı.

Almanya’nın birçok şehrinde on binlerce genç, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto etti.

Almanya’da “Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)” adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln’ün de aralarında bulunduğu 30’dan fazla şehirde gösteriler düzenledi. Başkent Berlin’de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, üzerinde “Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır”, “(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli”, “Eğitimi destekleyin”, “Savaşa değil, insanlara yatırım yapın”, “Güçsüzlük, öfke, çaresizlik”, “Z kuşağı istismar edilemez”, “Z kuşağını dinleyin” ve “Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Ülke genelinde 30’dan fazla şehirde düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Lahey’de gösteriler gözaltıyla sonuçlandı

Hollanda’nın Lahey şehrinde, sosyal medya üzerinden organize edilen Z kuşağı protestoları sırasında polis ekipleri şehir merkezinde müdahalede bulundu. Gençlerin sokaklarda toplandığı gösterilerde gerginliğin artması üzerine polis ve çevik kuvvet ekipleri harekete geçti. Müdahale sırasında gözaltılar yaşandı. Olayların geçmişinde, sosyal medya üzerinden yapılan ve gençleri Den Haag şehir merkezinde toplanmaya çağıran paylaşımlar bulunuyor. Bu çağrıların ardından şehirde daha önce yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanabileceği endişesi oluştu. Amsterdam, Utrecht ve Rotterdam’da ise beklenen gösteriler için büyük kalabalıklar oluşmadı.

Hayat pahalılığına öfke büyüyor

Fransa’da liselilerin eğitim şartlarına karşı başlattığı, ardından “Sarı Yelekliler” hareketinin de katılımıyla ülke çapında hayat pahalılığına karşı bir protesto dalgasına dönüşen eylemler 31 Ekim Cumartesi günü üçüncü haftasında da devam etti. The Guardian gazetesinin haberine göre, ülke genelinde büyük ölçüde barışçıl geçen protestoların ardından polis, maskeli eylemcilerle karşı karşıya geldi. Başta başkent Paris ve Marsilya olmak üzere polis ve eylemciler arasında protestolar patlak verdi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, polisin ülke genelinde 565 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Haber Merkezi

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