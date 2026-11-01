Karabük’te 150 Hafız daha icazet belgelerini aldı

Karabük’te eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

İl Müftülüğünce Yeni Mahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Oktay Çağatay, İl Müftülüğüne bağlı kurslarda 70, Safranbolu İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda ise 80 öğrencinin eğitimlerini tamamladığını belirterek, “Kur’an-ı Kerim, milletimizin manevi hayatının sarsılmaz temeli, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin yegane rehberidir. Bu mukaddes kitabı ezberleyerek gönüllerine nakşeden hafızlarımızın yetişmesi, geleceğimiz adına en kıymetli tohumdur.” dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin de, “Artık Kur’an bilmeyen kimse kalmasın çünkü Kur’an öğrenmek en büyük huzurdur. Bundan kendimizi mahrum etmeyelim.” dedi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 150 öğrenciye icazet belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. AA

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