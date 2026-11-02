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2 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İslam Dünyası birlik olmalı - Mazlumlarla dayanışma çağrısı

02 Kasım 2026, Pazartesi
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İslâm Birliği Konferansı’nın sonuç bildirgesinde, ümmetin birliği için istişare ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Nur Talebeleri ve İttihâd-ı İslâmın tahakkuku

 

Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile İslâm Âlimleri Vakfı işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Vasat Ümmetin Birliği: Sabitelerden Birlik Misakına” başlıklı Uluslararası İslâm Birliği Konferansı’nın sonuç bildirgesi kamuoyuna duyuruldu. Bildirge, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde düzenlenen basın açıklamasında okundu.

Allah’ın ipine sımsıkı sarılın

Hazırlar, Kur’ân-ı Kerîm’deki “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın” ayet-i kerimesini aktararak, İslâm ümmetinin adalet, merhamet, dayanışma ve mazlumlara destek olma esaslarına dayanan medeniyet ve insanlık misyonuna ilişkin sorumluluğunun bilinciyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ümmetin birliği istişare ile güçlenir

Hazırlar, “Ümmetin birliği sabır, hikmet, kardeşlik, istişare ve karşılıklı güven temelinde sürdürülebilecek bir süreçtir. Bu sebeple geçici temaslarla yetinilmeyecek, sürekli ve kurumsal işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine önem verilecektir.” dedi. Hazırlar, konferansın ümmetin meseleleriyle ilgilenen siyasi liderler ve şahsiyetler arasında düzenli istişare ve eş güdümü sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasını önemsediğinin altını çizdi.

Bildirgede Hazırlar, Yemen’in birliğinin, güvenliğinin ve istikrarının korunmasını, Sudan’ın birliğini desteklediğini kaydederek, “Konferans, Arakanlı Müslümanlar, Doğu Türkistan halkı ve bütün mazlum topluluklarla dayanışmasını ifade eder. Ayrıca, bu bölgelerde hürriyetlerinden mahrum edilen kişilerin serbest bırakılması, haklarının korunması ve insan onurlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunur.” diye konuştu. 

Mescid-i Aksa’yı koruyalım

Mescid-i Aksa’nın ümmet açısından taşıdığı merkezi önemi vurgulayan konferansın bu mukaddes mekanın korunması ve Filistin davasına destek verilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesini özellikle talep ettiğini aktaran Hazırlar şöyle devam etti: “Konferans, Gazze’deki soykırımın durdurulmasını, Batı Şeria’daki saldırı, gasp ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesini, esirlerin ve mukaddes mekanların korunmasını, özellikle Mescid-i Aksa’nın muhafazası için gerekli tedbirlerin alınmasını ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki işgalin bütün boyutlarıyla sona erdirilmesini talep eder.”

AA

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