Abluka insani krize dönüştü!

El Halil şehrini 23 Ekim’den bu yana ağır abluka altında tutan İsrail ordusu, binlerce insanı göç etmeye zorlarken şehrin altyapısını ve ekonomisini yerle bir ediyor.

El Halil’den ayrılmayacağız

İsrail'in El Halil ablukası 7. gününde: 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı

İşgal altındaki Filistin topraklarında gerilim, Batı Şeria’nın tarihi şehirlerinden El Halil’e sıçradı. İsrail ordusunun 23 Ekim’de şehir girişindeki bir kontrol noktasına düzenlenen ve 2 İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı eylemi gerekçe göstererek başlattığı kuşatma, sivil halk için insani bir krize dönüştü. Şehir genelini adeta açık hava hapishanesine çeviren abluka kapsamında, binlerce Filistinli zorunlu göçe maruz bırakılıyor.

Belediye Bilançoyu Açıkladı

El Halil Belediyesi tarafından krizin boyutunu gözler önüne sermek amacıyla yapılan son resmi açıklamada, özellikle El-Celde ve Ayn Deyr Bahha mahallelerinde yoğunlaşan saldırılarda 3 bin 300’ü aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek yerinden edildiği aktarıldı. Bölgedeki hak savunucuları ve sivil toplum kuruluşları ise operasyonların genelinden etkilenerek göç etmek zorunda kalan toplam kişi sayısının 780 aileye, yani 4 bin 969 kişiye ulaştığını bildirdi. Saldırılar kapsamında sivil altyapı da doğrudan hedef alınıyor. Şehirde Filistinlilere ait 15 ev tamamen yerle bir edilirken, ordu zoruyla 327 iş yerinin kapısına kilit vuruldu.

Günlük maliyet 12 milyon Şekel

Ekonomik hayatın tamamen durma noktasına geldiği El Halil’de, abluka ve saldırıların şehre yansıyan günlük maliyetinin 12 milyon şekel (yaklaşık 3,8 milyon dolar) olduğu hesaplanıyor. Askeri uygulamalar, sivil ve ekonomik hayatın yanı sıra geleceği de baltalıyor. Şehirdeki barikatlar ve yoğun güvenlik operasyonları sebebiyle 80 bine yakın Filistinli öğrenci okullarına gidemeyerek eğitim hakkından mahrum kalmış durumda.

İsrailli Yetkililerden “Geri Dönüş Yok” Tehdidi

Uluslararası hak örgütleri, eylemle hiçbir bağı olmayan sivil halkın topyekûn hedef alınmasını “kolektif cezalandırma” olarak nitelendirip tepki gösterirken, İsrail kanadından operasyonların daha da sertleşeceği sinyali geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, El Halil’de evlerinden zorla çıkarılan binlerce sivilin, ordu tarafından “Hamas altyapısı” olarak adlandırılan yapılar tamamen temizlenene kadar evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini ilan etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonun hemen ardından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria genelinde 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana görülmemiş ölçekte ve büyüklükte bir askeri harekat düzenleme tehdidinde bulundu. Şehirde gergin bekleyiş ve abluka sürüyor.