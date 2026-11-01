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1 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

İtirazımız zenginliğe değil, adaletsizliğe

01 Kasım 2026, Pazar 19:43
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, açlık ve yoksulluk sınırı verileri üzerinden gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 38 bin 24 liraya, yoksulluk sınırının ise 123 bin 856 liraya ulaştığını belirten Karal, “Bir yanda açlık sınırının altında yaşayan milyonlar, diğer yanda bir çırpıda, torununun torununun torununa yetecek kadar servet kazananlar var” dedi.

Bazı kesimlerin birkaç ayda milyarlarca lira kazandığını, buna karşılık birçok ailenin çocuklarının beslenme çantasını bile dolduramadığını söyleyen Karal, “Elbette çalışarak, üreterek, yatırım yaparak zenginleşmek yanlış değildir. Bizim itirazımız zenginliğe değil, adaletsizliğedir” ifadelerini kullandı. Geniş toplum kesimlerinin alım gücü gerilerken bazı kesimlerin servetlerini büyüttüğünü vurgulayan Karal, “Bu ülkede yokluk da var, bolluk da. Uygulanan ekonomi politikaları sonucunda bu zenginlikten kimin nasibine ne kadar düştüğüne bakmak gerekiyor” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara

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