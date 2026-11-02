100 liraya geri döndük!

Benzin ve motorine 1 Kasım 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere ÖTV düzenlemesi kapsamında büyük zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatı 4,15 TL, motorinin ise 3,60 TL arttı. Zam sonrası motorinin litresi 100 lirayı aşarken, benzinle arasındaki fark 20 liraya ulaştı. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 80,40 TL, motorin 100,50 TL, LPG 41,20 TL olurken, Anadolu Yakası’nda fiyatlar sırasıyla 80,30 TL, 100,30 TL ve 40,60 TL’ye yükseldi. Ankara’da benzinin litresi 81,40 TL, motorin 101,60 TL, LPG 41,29 TL; İzmir’de ise benzin 81,70 TL, motorin 101,90 TL, LPG 41,20 TL oldu. Haber Merkezi

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