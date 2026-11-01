El Halil’den ayrılmayacağız

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde onlarca Filistinli, İsrail ordusunun bir haftadan uzun süredir devam ettirdiği ablukanın son bulması ve zorla çıkarıldıkları evlerine geri dönüş talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail'in El Halil ablukası 7. gününde: 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı İsrail ordusunun, El Halil’in El-Celede ve Deyr Bahha bölgelerindeki ablukası 8’inci gününde devam ediyor. İsrail ablukası sebebiyle evlerinden zorla çıkarılan ve bir daha geri dönemeyen kadın, yaşlı ve çocuk onlarca Filistinli, giriş-çıkışları kapalı olan Celede Meydanı yakınında toplandı. Filistinliler, ablukanın sona ermesi, bölgeye giriş çıkışların açılması ve evlerine dönmeyi istediklerini dile getirdi ve topraklarından ayrılmayacaklarını ifade etti. AA

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