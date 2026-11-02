Yozgatlı çiftçi: 70 yaşındayım tarlada sürünüyorum

Yozgat’ta şekerpancarı sökümü aralıksız devam ediyor. Yılda bir milyon tonun üzerinde şekerpancarı üreten bölge çiftçisi, açıklanan fiyatın yetersizliğinden yakınıp, girdi maliyetlerine göre yeniden değerlendirmesini istiyor.

AKP üyesi olduğunu belirten Yozgatlı pancar üreticisi, 3 bin 720 lira olarak açıklanan fiyata, “Sanki çocuğun eline harçlık veriyorsun. Biz çocuk muyuz? Bak 70 yaşındayım tarlada sürünüyorum. Kurban olduğum. Geçen sene 3 bin 500 liraydı, bu sene de 3 bin 720 lira. Böyle bir fiyat olur mu? Arpa, buğday da aynı. Giden sene 13,5’a sattık, bu sene 15,5’a sattık. Bunda yalanın varsa yalan desin arkadaşlar. Çiftçi perişan, mazotun litresi 100 lira olmuş. Bir teneke yağ 5 bin lira. Hadi çiftçi ne yesin?” ifadeleriyle tepki gösterdi. Yozgat - Anka

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