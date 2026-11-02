Fon vurgunu batık kredileri arttırdı - Bütün ekonomi risk altında

Fon kriziyle batık krediler 963 milyar liraya ulaşırken, haciz ve iflasların artabileceği, krizin reel sektöre yayılarak bütün ekonomiyi tehdit edebileceği ikazı yapıldı.

Batık krediler hızla artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük bültenine göre, batık krediler 13 Ekim itibarıyla 963 milyar TL’ye yükseldi. Fon krizi döneminde batık kredilerde 118 milyar liralık büyüme yaşandı. 2025 yılında yüzde 101 oranında artan batık kredilerde bu yıl 2025 yılı sonuna göre artış yüzde 66,6’yı buldu. Batık kredilerin kredi stokuna oranı yüzde 2,5’ten yüzde 3,4’e yükseldi.

Hacizler artacak, servetler eriyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden (ETÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş, son yıllarda batık kredilerde görülen hızlanmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aktaş, bankacılık sisteminin temel işlevinin, likit kalmak ve piyasaya kredi sağlamak olduğunu belirterek, “Borçların ödenememesi, bankaları daha çok ve sıkça haciz ve yasal takip yollarına yöneltir” dedi. Bu durumda bankaların elinde ev, araba ve tesis gibi varlıkların birikeceğini kaydeden Aktaş, bu sürecin sonunda borçlu vatandaşın elindekini avucundakini yitireceğini, servetinin sıfırlanacağını söyledi. Aktaş, “Unutulmamalı ki bankalar bu varlıkları elden çıkarırken değerinin altında satacaktır” uyarısında bulundu.

Reel sektörü de vuruyor

Prof. Dr. Ramazan Aktaş, bankaların batıklar sebebiyle krediyi kesmesinin doğuracağı sorunlara da dikkati çekerek, “Bu durumda kârlı veya sağlıklı olan fakat faaliyetlerini kredi ile döndüren işletmeler dahi likidite sıkıntısından batabilir. Bütün ekonomide sistemik risk gündeme gelebilir” dedi. Büyük işletmelerin yaşadıkları finansal sıkıntıyı, kendi alt tedarikçilerine yansıtacağını belirten Aktaş, “Bu baskı, zincirleme şekilde aşağıya iner ve krizlerden en çok mikro ölçekli KOBİ’lerle yeni kurulan işletmeler darbe alır. Finansal zincirinin en altındaki küçük işletmeler ve KOBİ’ler maliyet baskısına dayanamayarak çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalır” diye konuştu.

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Fon krizinde zincirleme çöküş uyarısı

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Fon vurgunu hem borsaya hem de reel sektöre büyük bir yıkım bırakabilir” dedi.

Fon skandalının ardından şirketlerin finansmana erişiminde, borç ödemelerinde ve nakit akışında sorunlar yaşanmaya başladığını belirten Zeybek, borçların ödenememesi halinde tedarik zincirinin bozulabileceği, üretim ve istihdamın baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

Zeybek’in paylaştığı verilere göre, eylülde yatırım fonlarının toplam portföy değeri 1 trilyon 740 milyar lira, para piyasası fonlarının portföy değeri ise 570 milyar lira geriledi. Aynı dönemde sanayi sektörünün portföy değeri yüzde 23,24, teknoloji sektörünün ise yüzde 27,78 azaldı. BIST 100 endeksinin eylülde yüzde 16,65, ekimde yüzde 9,94 değer kaybettiğini aktaran Zeybek, iki aylık toplam düşüşün yüzde 24,94’e ulaştığını kaydetti.

Ankara - Anka