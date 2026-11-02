Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir de yeryüzünü ölmüş, kurumuş görürsün. Fakat üzerine yağmur indirdiğimiz zaman o ölmüş yeryüzü harekete gelir, kabarır, üzerinde her güzel çiftten çeşit çeşit bitkiler yeşerir. Hac Sûresi: 5 HADİS: Peygamberimize sevinçli bir haber geldiğinde şöyle dua ederdi: “İhsanıyla faydalı şeylerin gerçekleştiği Allah’a hamd olsun.” Hoşlanmadığı bir haber geldiğinde ise, “Her hâl için Allah’a hamdolsun. Rabbim, Cehennem ehlinin hâlinden Sana sığınırım” derdi. Camiü’s-Sağir, No: 3139

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