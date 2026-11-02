Polonya’da yargı krizi büyüyor

Polonya’da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve yardımcısının görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan kriz büyüyor.

Başbakan Donald Tusk, yargı reformunda geri adım atmayacaklarını belirterek muhalefeti ve Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’yi hukukun üstünlüğünü engellemekle suçladı. Nawrocki ise mahkemenin zor kullanılarak ele geçirildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi önündeki olaylarda üç kişi gözaltına alınırken, Nawrocki yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü. İki büyükelçi krize tepki olarak istifa etti. Muhalefet, Tusk hükümetini düşürmek için güvensizlik önergesi vereceğini duyurdu. Ancak hükümetin parlamentodaki çoğunluğu muhalefetin işini zorlaştırıyor. Haber Merkezi

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