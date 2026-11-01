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1 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

'Ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilsin'

01 Kasım 2026, Pazar 03:58
İran lideri Mücteba Hamaney'in, ABD ile yeni bir çatışma yaşanabileceğine ilişkin iddiaların ardından askeri yetkililerle bir araya gelerek olası saldırılara karşı "ani ve coğrafi sınır tanımayan bir karşılık verilmesi" talimatını verdiği bildirildi.

İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Hamaney'in görüşme sırasında askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiği ve bu tür saldırılara "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin." dediği aktarıldı.

İran lideri Hamaney'in ayrıca "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yerli savunma kapasitesinin taktik ve doktrin açısından güçlendirilmesini ve yeni teknolojilerden yararlanılarak güvenlik mimarisinin geliştirilmesini isteyen Hamaney, silahlı kuvvetlere yönelik mali desteğin artırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney ile askeri yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmede, İran Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesinin güncellendiği, ABD ve İsrail'e ait "maddi ve manevi" tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Görüşmede İranlı komutanların, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ülkenin sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin durumu ile mevcut mühimmat kapasitesine ilişkin Hamaney'e rapor sunduğu kaydedildi.

Üzerinde “coğrafi sınırlama olmaksızın” ifadesinin yer aldığı füze görseli paylaşımı

Bunun yanı sıra, Hamaney’in resmi sayfasından, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından “füzeli” bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, füze görselinin üzerinde “coğrafi sınırlama olmaksızın” ifadesi ve “Her türlü tehdit coğrafi sınırları olmayan etkili ve ani cevapla karşı karşıya kalmalı.” mesajı yer aldı.

AA

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