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3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım

03 Mart 2022, Perşembe 13:48
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacaklarını açıkladı.

Von der Leyen, Romanya'yı ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceklerini belirten von der Leyen, buna 500 milyon avroluk insani yardımın dahil olduğunu söyledi.

Yardımın AB bütçesinden yapılacağını kaydeden von der Leyen, "Daha fazlası da gelecek." ifadesini kullandı.

AB, önceki günlerde Ukrayna'ya ayrıca 500 milyon avroluk askeri yardım yapılacağını açıklamıştı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusu hakkındaki soru üzerine de bu ülkeye adaylık verilmesi konusunu AB ülkelerinin liderleriyle konuşacaklarını ifade ederek, "Önceliğimiz savaşı sonlandırmak." dedi.

Von der Leyen, Ukrayna'daki savaştan kaçarak komşu ülkelere sığınanlar için de Moldova'ya insani ve tıbbi yardım göndereceklerini, Romanya'da bir sivil koruma merkezi oluşturacaklarını aktardı.

AA

Etiketler: AB, Ukrayna, insani yardım
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