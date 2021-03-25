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25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye değerlendirmesi

25 Mart 2021, Perşembe 21:04
AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi. 

Liderler, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.

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AA

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