AB savunma projelerini üye olmayan ülkelere de açacak

Avrupa Birliği, ortak savunma projelerini, önemli katma değer sağlaması koşuluyla üye olmayan ülkelere açmaya hazırlanıyor.

AB Konseyinin savunma ve güvenlik alanında kabul ettiği sonuç bildirisinde, Birlik üyesi olmayan ülkelerin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak tanımlanan ortak savunma projelerine dahil edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılacağı duyuruldu. Bildiride, AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin ortak savunma projelerine katılabilmeleri için söz konusu ülkelerin AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikasına önemli katma değer sağlayacağını ortaya koyması gerektiğinin altı çizildi. Bu ülkelerin AB üyelerinin bağımsız karar alma mekanizmalarına saygı duyması gerektiğine dikkati çekilen bildiride, "üçüncü ülkelerin istisna olarak PESCO projelerine katılmalarına" ilişkin koşulların belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. AA

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.