AB, sivil ölümüyle sonuçlanan suçları kınadı

Avrupa Birliği (AB), Suriye’de çoğunlukla Beşşar Esed rejimi ile müttefiklerinin çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan suçları işlemesini kınadıklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıkladığı ve Suriye’de son 10 yılda yaklaşık 307 bin sivilin öldürüldüğünün duyurulduğu raporla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “AB, on yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda çok sayıda sivilin ölümüne neden olan bu suçların işlenmesini en güçlü şekilde kınıyor. Bu suçlar, işkence ve cezai yöntemler de dahil olmak üzere çoğunlukla Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından işlendi.” denildi.