Çözüm süreci sosyal kalkınmayla desteklenmeli

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde Diyarbakır’a yönelik kamu yatırımlarının artırılması, üretim ve istihdamın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Ebedinoğlu, “Bizim beklentimiz ayrıcalık değil, geçmişten gelen ekonomik ve sosyal dezavantajların giderilmesi ve bölgeler arasındaki kalkınma makasının kapatılmasıdır” dedi. Çözüm sürecinin yalnızca siyasal ve toplumsal boyutuyla değil, ekonomik ve sosyal kalkınma başlıklarıyla da desteklenmesi gerektiğini belirten Ebedinoğlu, şöyle devam etti: “Ülkemizde yürütülen çözüm sürecini, bölgemizde kalıcı huzurun, toplumsal güvenin ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlenmesi açısından önemli görüyoruz. Ancak kalıcı huzurun toplumun bütün kesimlerinde güçlü bir karşılık bulabilmesi için ekonomik ve sosyal kalkınmayla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.” Diyarbakır - Anka

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