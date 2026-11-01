KOBİ’lerin borcu alarm veriyor

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ’lerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Karabat, “Türkiye ekonomisinin omurgası olan KOBİ’ler çöküyor. Bir yıl önce 176,5 milyar TL olan takipteki KOBİ kredileri, yüzde 90 artışla 335,4 milyar TL’ye yükseldi. Son sekiz haftada ise 42,7 milyar TL’lik artış yaşandı” dedi. Takipteki kredilerde haftalık ortalama artışın 1,6 milyar TL’den 7,6 milyar TL’ye çıkarak 4,7 katına ulaştığını belirten Karabat, “KOBİ’lerin kredi borçlarındaki bozulma artık görmezden gelinemez” ifadelerini kullandı. Yeniden yapılandırılan krediler ve varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların bu rakamlara dahil olmadığını hatırlatan Karabat, sorunun gerçek boyutunun daha ağır olabileceğini vurguladı. Ankara - Anka

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