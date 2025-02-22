AB Türkiye ile güçlü ilişki kurmak istiyor

Avrupa Birliği Delegasyonu’nun yeni Türkiye Büyükelçisi Thomas Ossowski, Türkiye’nin AB süreci ve vize sorunu gibi önemli konularda açıklamalarda bulunarak, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki kurmak istediğini ifade etti.

Ekim ayında Avrupa Birliği Delegasyonu’nun Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayan Ossowski, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Türkiye, Çin’den sonra en çok Schengen vizesi alan ikinci ülke. Ama diğer nokta da şu ki Türkiye diğer ülkeler gibi kriterleri karşılasaydı çoktan vize serbestisine sahip olabilirdi” dedi. Haber Merkezi

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