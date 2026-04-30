Peygamberimizin (asm) her hali bize örnektir

Filistinli düşünür ve yazar Wadah Khanfar, bugünün dünyasının dinamiklerini “risalet ve strateji” ekseninde ele aldığı bir konferansla İstanbul’da okurlarıyla buluştu.

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi’nde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Al Sharq Forum tarafından düzenlenen etkinlik, “Risalet ve Strateji Perspektifinden Günümüz Dünyasını Okumak” başlığıyla gerçekleştirildi. Al Sharq Forum Başkanı ve Al Jazeera Network Eski Genel Müdürü de olan Wadah Khanfar, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Peygamber’in mesajına bugün, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Çünkü Batı medeniyet döngüsü geriliyor ve insanlık yeni bir misyona ve yeni bir mesaja ihtiyaç duyuyor. Bu da Peygamberimizin (asm) mesajıdır.” dedi. Eserlerindeki en temel noktanın Hz. Muhammed’in hayatının doğru anlaşılması olduğunu ifade eden Khanfar, “Dünya bir dönüşümden geçiyor ve Peygamberimizin (asm) ideallerine bağlı kaldığımızda bunu çok daha iyi anlayabilir, yeni dünyayı geliştirmede çok daha aktif olabiliriz.” şeklinde konuştu.