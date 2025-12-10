AB ülkesinde salgın ilân edildi

Avrupa ülkesi Letonya, solunum yolu enfeksiyonlarında hızlı artış sebebiyle influenza salgını ilân etti.
Ülkenin Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, grip vakalarının son bir haftada iki katına çıktığını ve salgın alarmı için gerekli eşiklerin aşıldığını bildirdi.
Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik kalp ve solunum hastalığı olanlar ile çocukların yüksek risk altında olduğunu ifade etti.
Daha önce Japonya, Avustralya ve İngiltere’de okulların tatil edilmesine yol açan salgın; İspanya’da pandemi kurallarının geri dönmesine sebep olmuştu.
Letonya’da hızla yayılan hastalığın kısa sürede tüm Avrupa’yı etkisi altına alabileceği belirtiliyor. Hızla artan solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle ülke alarma geçti. Kurumun açıklamasına göre son durum dikkatle takip ediliyor.
Haber Merkezi