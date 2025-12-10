Bulgaristan’da İslâm’a katkı ödülleri verildi

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü’nün, “İslâm Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri” 9’uncu kez dağıtıldı.

Ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi anısına Sofya’nın Lyümier Salonunda düzenlenen geleneksel ödül töreni, Bulgaristan millî marşı ve Avrupa Birliği marşının okunmasıyla başladı. Ödül plaketleri, Yüksek İslâm Şurası tarafından 5 dalda ödüle layık görülenlere takdim edildi. Başmüftülüğün eski personeli Halil Hocov, Kur’ân öğretmeni Mümine Yunluol, iş insanı Şaban Haculiev ve imam Reyhan Sali çeşitli hizmetlerinden dolayı ödüle layık görüldü. Vidin Belediye Başkanı Tsvetan Tsenkov ise İslâmî kültürel mirasın korunmasına katkıları sebebiyle onur ödülü aldı. “İslâm Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri”, 8 Aralık 1910 tarihinde seçilen Bulgaristan’ın ilk başmüftüsü “Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi” adına topluma örnek olan ve Bulgaristan’da İslâm inancıyla Müslüman toplumunun gelişimine katkıda bulunan kişilere veriliyor. AA

