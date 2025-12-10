‘Son şahitler’den Ali Demirel’i rahmetle yad ediyoruz

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî’yi birkaç kez ziyaret eden Son Şahitlerden Ali Demirel, Risale-i Nur’un geniş kitlelere ulaşması için askerî uçaklarla hizmet etmiş, bu sebeple “Tayyareci” lakabıyla tanınmıştı.

Uzun yıllar boyunca Risale-i Nur eserlerini şehirden şehre taşıyan Ali Demirel, görev yaptığı dönem boyunca Nur talebelerinin irtibat ve neşir faaliyetlerinde önemli bir rol üstlendi. Bir dönem Yeni Asya’da idareci olarak da görev yapan Demirel, emekli olduktan sonra İstanbul Cerrahpaşa’da ikamet etmişti. Yeni Asya’nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel’in babası olan Ali Demirel, Ankara’da Atıf Ural ve Mustafa Türkmenoğlu, İstanbul’da ise Hakkı Yavuztürk gibi isimlerle birlikte eserlerin teksirle çoğaltılmasında aktif görev almıştı. Ali Demirel kimdir? Ali Demirel, 1924 yılında Burdur’un Karamanlı ilçesinde doğdu. 1941’de Burdur’da lise olmaması sebebiyle dönemin şartları gereği 1942 yılının Haziran ayında Hava Okulu’na kaydoldu. İki yıl pilot olarak eğitim gördükten sonra Bursa’ya, ardından Erzincan’a tayin edildi. Hayatını hizmet ve gayret içinde geçiren Demirel, 9 Aralık 2017’de vefat etti ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Seyhan Şentürk/Yeni Asya

