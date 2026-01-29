"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Sünnete binniyet talip olmak nasıl olur?

Süleyman KÖSMENE
29 Ocak 2026, Perşembe
Muhammed Bey: “11. Lem’a’nın 9. Nüktesinde ‘Sünnet-i Seniyye bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarane ve iltizamkârane talip olmak herkesin elinden gelir’ deniyor. Sünnete bilfiil uymanın önemini belirterek, bu kapsamda nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi gerektiğini yazar mısınız?”

Sünnete Uymak Kur’ân Emridir

Peygamber Efendimiz’e (asm) itaat etmek Kur’ân’ın emirlerinin başında gelir. İlgili ayetlerden bazıları şöyledir:

“Allah’a ve Resulüne itaat edin.”1 “Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları Cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.”2 “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”3 “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.”4

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”5

Sünnetin Her Meselesi Edeptir

Allah’ın Resulüne (asm) itaat etmek, Sünnet-i Seniyyesini yaşamakla mümkündür. Sünnet-i Seniyyeyi yaşadığımız dakikada âdetimiz ibadet olur. Fânî ömrümüz ahirette meyve verecek bir çekirdeğe dönüşür. Böyle felâket ve fesat asrında Sünnet-i Seniyyeyi yaşamakla, yüz şehit sevabı kazanabiliriz. Bunu Peygamber Efendimiz (asm) müjdeliyor.6

Sünnet-i Seniyyenin mertebeleri vardır: Bir kısmı vaciptir, bir kısmı nafiledir.

Nafileler de iki kısımdır: Bir kısmı ibadetlere tabi sünnetlerdir. Bir kısmı âdâb tabir edilen günlük davranışların en güzelleridir.

Şurası muhakkaktır ki, sünnet olan bir davranış, sünnet olmayan diğer davranış biçimleriyle faydalılık, nezaket, kibarlık, fıtrata uygunluk, sıhhat gibi insanî değerler açısından mukayese edilse sünnetin güzelliği ve hikmeti güneş gibi ortaya çıkar. Nice sünnetler vardır ki, tıbbın ve çeşitli ilimlerin gelişmesiyle değeri ve hikmeti ancak günümüzde anlaşılabilmiştir. Her Sünnet-i Seniyye muhakkak nur, hikmet ve edep hazinesidir.7

Bilfiil ve Binniyet Uymak

Bununla beraber, Bediüzzaman Hazretleri gerçekçi bir tesbit yapıyor:

“Sünnet-i Seniyyenin her bir nev’ine tamamen bilfiil ittiba etmek ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur.”8

Bilfiil uymak, onunla bilfiil amel etmektir. Binniyet talip olmak ise, hangi sebeple olursa olsun, amel etmekten aciz kaldığımız Sünnet-i Seniyyeye kalben taraftar olmak, onunla amel etmeyi istemektir.

Biz gücümüzün yettiği kadarına uymaktan sorumluyuz. Gücümüzün yetmediğinden sorumlu değiliz. Bu, dinî emirlerin hepsinde böyledir. Cenab-ı Allah gücümüzün yetmediği emirlerden bağışlamıştır. Ancak bu, amel etmediğimiz sünnete itiraz etmemizi gerektirmez.

İşi vesveseye dökmeye gerek yoktur. Bildiklerimizi yaşarsak, Cenab-ı Allah bilmediklerimizi öğretir. Sünnetin bütünü ile bilfiil amel etmek elimizden gelmese de, sünnetin bütününü binniyet, bilkast, taraftarane ve iltizamkârane istemek elimizden gelir.9

Bu yol kolaydır ve rahmete de yakındır.

Amel edemediklerimizi binniyet istemek, şu unsurları da ihtiva eder:

Sünnete her uyma niyetimle, Resulullah’a (asm) olan biatımı yeniliyorum, Resulullah’ın (asm) memuriyetini kabul ediyorum, Resulullah’ın (asm) getirdiği emirlerin hak olduğunu teslim ediyorum, Resulullah’ın (asm) Sünnet-i Seniyyesinin taarruzumdan salim olduğunu, sünneti eleştirmek gibi bir hakkım ve haddim olmadığını ikrar ediyorum.10

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Sûresi: 32, 132; Nisa Sûresi: 59; Maide Sûresi: 92; Enfal Sûresi: 1, 20, 46.; 2- Nisa Sûresi: 13.; 3- Nisa Sûresi: 69; bakınız: Nur Sûresi: 52.; 4- Nisa Sûresi: 80.; 5- Tevbe Sûresi: 71.; 6- Feyzü’l-Kadir, 9/171.; 7- Lem’alar, s. 133.; 8- Lem’alar, s. 135.; 9- Lem’alar, s. 135.; 10- Lem’alar, s. 432.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde

    Hukuk susarsa zulüm konuşur

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı

    Günde 330 esnaf iflas etti

    O masada ne işiniz var?

    AKP millet iradesine yabancılaştı

    Saldırıya uğrayan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar: ''Zorbaların kazanmasına izin vermem''

    İsrailli aktivist, İsrail basınını yalanladı

    Trump: Dolar harika gidiyor, fazla değer kaybetmedi

    Gençlik ve aile gündemimizde olsun

    AB, Rusya’dan gaz ithalatını durduruyor

    Şark Fatihi: Kazım Karabekir

    Edi Rama'nın Netanyahu övgülerine tepkiler büyüyor

    2 dişi, hamburgerden çıkan kemik sebebiyle kırıldığı için 1 milyon liralık dava açtı

    Fenerbahçe, FCSB deplasmanında

    ''Avrupa uyandı''

    Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmaya ilişkin BM'den açıklama: Gerçekten çok endişeliyiz

    Netanyahu yine tehdit etti: "İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık vereceğiz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde
    Genel

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı
    Genel

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.