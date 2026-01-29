Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı eleştirdi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Karal AKP’nin Kasım 2002’de iktidarı devraldığı dönemde enflasyonun yüzde 31 olduğunu, bugünkü yıllık enflasyon oranının ise yüzde 30,89 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Karal, “Aradan 24 yıl geçti; ekonomi dönüp dolaşıp başladığı yere geri geldi. Kurucusu olduğumuz partinin devraldığı ekonomiyi 24 yıl sonra aynı noktaya getirmesi büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu tablo hem geçen yıllara hem verilen emeklere hem de bu millete ve bu vatana yazık olmuştur. Gelinen durumu en iyi özetleyen söz, rahmetli Cem Karaca’nın ‘Yol dediğin yol gibi, ulaşmalı bir yere; biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere’ dizeleridir” dedi.

Okunma Sayısı: 207

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.