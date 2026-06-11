ABD: Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak - İran: Hava savunma sistemleri devreye girdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.

Hegseth ayrıca, "Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok." dedi.

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İran basını: Başkent Tahran ve Fars eyaletinde hava savunma sistemleri devreye girdi

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, başkent Tahran ve Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Ayrıca bölgede yaşayan yerel halkın patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.

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İranlı askeri kaynak: İran, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirledi

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.

Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.