Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bu anlayış utansın

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Güvenpark’ta eşit özlük hakları talebiyle eylem yapan şehit er aileleri ve gazileri ziyaret ederek, haklı taleplerinin takipçisi olacaklarını ve mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Güvenpark’ta günlerdir eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan şehit er aileleri ve gazileri haklı taleplerine destek vermek için ziyaret ettiğini ifade etti.

BU ANLAYIŞ UTANSIN

Şehit aileleri ve gazilerin seslerini duyurabilmek için eylem yapmak zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Uysal, “Vatan için can veren, kan veren kahramanlarımızı eylem yaparak seslerini duyurmaya zorlayan anlayış utansın” dedi.

Mağduriyet üreten zihniyete son

Uysal paylaşımında “AKP iktidarının bir çok meselede yapmaya alıştığı, mağduru ayıran, aynı mağduriyete başka yerlerden bakarak aslında yeni mağduriyet üreten anlayışının sancısını çeken Gazilerimiz ve Şehit Erlerimizin Ailelerinin seslerine kulak verdik. ‘Vatanî Görev’ olduğunu söylediğimiz, buna inandığımız askerlik vazifesinde şehit düşen erlerimizin ailelerinin, gazi olan erlerimizin maruz kaldığı hakkaniyetsizliğin son bulması adına elimizden geleni yapacağımıza söz verdik.” ifadelerine yer verdi.

Ankara - Mehmet Kara

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