Fransa’da derelerin yüzde 25’i kurudu

Fransız kamusal araştırma kurumu, kuraklığın olağan dışı boyutlara ulaştığını ve ülke genelindeki derelerin yüzde 25’inin kuruduğunu bildirdi.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) yetkilisi Agnes Ducharne, France Inter kanalında katıldığı yayında, tüm göstergelerin Fransa’da olağan dışı bir kuraklık yaşandığına işaret ettiğini söyledi. Ülkedeki derelerin yüzde 25’inin kuruduğunu belirten Ducharne, bu durumun hava şartları dikkate alındığında daha da kötüye gideceği değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 114

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.