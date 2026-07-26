Türkiye ev sahibi olmada gerilerde kaldı

UN-Habitat Dünya Kentler Raporu 2026 verileri doğrultusunda yapılan analize göre, küresel ölçekte konut fiyatları gelir artışını geride bırakmayı sürdürüyor.

Ekonomim’in haberine göre, çalışmada Türkiye için konut fiyat/gelir oranı 12,6 yıl olarak belirlendi. Bu oranla Türkiye, incelenen 183 ülke arasında 136’ncı sırada yer alarak konut erişilebilirliği bakımından birçok ülkeye kıyasla daha alt sıralarda konumlandı.

Türkiye’nin yer aldığı oransal grupta Malezya (12,5 yıl), Brezilya (12,2 yıl), Meksika (11,9 yıl) ve Kazakistan (11,8 yıl) gibi ülkeler yer alıyor. Listenin ilk sırasında 70,2 yıllık gelir oranıyla Suriye bulunurken, konut almanın en kolay olduğu ülke ise 3,5 yıllık oranla Lüksemburg oldu.

Haber Merkezi