Batı Şeria da “Gazze” olmasın

Soykırımcı İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da 4 Filistinli ve 1 İsraillinin öldüğü olayın ardından, Batı Şeria’nın da Gazze Şeridi’nde yaptıkları gibi yerle bir edilmesini istedi.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, işgal altındaki Batı Şeria’da son dönemde artan saldırılar sebebiyle uluslararası düzeyde diplomatik girişimlerde bulunduklarını duyurdu. Şeyh, insana, ağaca ve taşa yönelik bu saldırıların benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını belirterek, devam etmesi halinde ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Batı Şeria’daki saldırıların durdurulması için acil adım atılmasını istedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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