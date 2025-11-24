Erdoğan neden susuyor?

TARTIŞILAN İMRALI "SÜREC”İNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SİYASÎ RİSK ALMAKTAN VE SORUMLULUKTAN UZAK DURAN TAVRI GÖZDEN KAÇMIYOR.

İmralı karmaşası

Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder

Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

SİYASÎ RİSKİ DAĞITIYOR

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın devlet adına verilecek böylesine kritik bir kararı, gittikçe gücünü kaybeden Meclis’e ve onun içinden seçilen 51 üyeli bir komisyona havale etmesinin sebebi sorgulanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan, aynı anda hem ortağı Bahçeli’nin talebini karşılayıp faydayı şahsîleştirmek, hem de muhalefeti karara ortak ederek riski paylaşmak istiyor.

KAMUOYUNDA MERAK KONUSU

Türkiye kamuoyu ve siyasî aktörler "Gücün tamamen tepede toplandığı mevcut başkanlık rejiminde, neden Erdoğan siyasî risk almaktan kaçınıp İmralı ziyareti konusundaki açık kararını paylaşmıyor? Neden hiçbir AKP milletvekili kapalı oturumda bile söz alıp bu ziyaretin gerekliliğine ilişkin AKP’nin resmî parti görüşünü açıklamıyor?" sorularına cevap arıyor.

***

İmralı ziyareti gündemi büyürken, AKP’nin sessizliği ve Erdoğan’ın sürece mesafeli tavrı dikkat çekiyor. “Devletin başı neden açık bir söz söylemiyor, neden risk almıyor?” sorusu soruluyor.

BirGün yazarı Berkant Gültekin, İmralı’ya gidiş kararının siyasetin merkezinde giderek daha fazla tartışıldığını, buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürecin hiçbir aşamasında sorumluluk üstlenmeyen bir tutum sergilediğini vurguladı. Gültekin’e göre hem kararın gerekçesi, hem de iktidar cephesindeki sessizlik, “kritik bir devlet adımı” açısından ciddi bir belirsizlik doğuruyor.

Bahçeli niçin bu kadarı srarcı davrandı?

Gültekin yazısında, önce ziyaretin neden kaçınılmaz hâle getirildiğinin konuşulması gerektiğini belirterek şu tespitleri yaptı: “Bu ziyaret, neden sürecin bir gereğine dönüştürüldü? Abdullah Öcalan, PKK’ye mektupla bile silâh bıraktırıp örgütü feshe kadar götürebilirken, ziyaretin pratikte neye çare olacağı düşünüldü?” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarına da dikkat çeken Gültekin, “Bahçeli neden bu kadar ısrarlı şekilde bastırdı ve AKP’ye istediğini yaptırdı?” diye sordu.

Siyasi riski dağıtıyor

Gültekin, Erdoğan’ın tutumunu şu ifadelerle değerlendirdi: “Erdoğan’ın sorumluluktan uzak duran tavrı, CHP için ifşa edilmesi ve eleştiri konusu yapılması gereken önemli bir meseledir. Erdoğan aynı anda hem ortağı Bahçeli’nin talebini karşılayıp faydayı kişiselleştirmeye, hem de muhalefeti karara ortak ederek riski kolektifleştirmeye çalışıyor(du).”

Gültekin’e göre, başkanlık rejiminde güç tamamen merkezîleştirilmişken, böylesine kritik bir devlet adımının Meclis’e ve onun içinde kurulan 51 üyeli komisyona havale edilmesi, siyasî maliyet riskinin dağıtılması amacını taşıyor.

Cevap bekleyen sorular var

Yazar, muhalefetin mutlaka şu temel soruları gündeme getirmesi gerektiğini vurguluyor: “Neden Erdoğan siyasi risk almaktan kaçınıp İmralı ziyareti konusundaki açık kararını paylaşmıyor? Neden hiçbir AKP milletvekili kapalı oturumda bile söz alıp bu ziyaretin gerekliliğine ilişkin AKP’nin resmî parti görüşünü açıklamıyor?” Gültekin, sürecin devamlılığı açısından bu soruların hayati önem taşıdığını belirterek şu uyarıda bulunuyor: “Süreç eğer Türkiye’nin tarihi bir meselesi çözüme kavuşturulacaksa, ‘Devletin başı hangi saiklerle bu kadar mesafeli duruyor?’ sorusu yabana atılamaz.”

Haber Merkezi