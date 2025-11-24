"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Erdoğan neden susuyor?

24 Kasım 2025, Pazartesi 02:15
TARTIŞILAN İMRALI "SÜREC”İNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SİYASÎ RİSK ALMAKTAN VE SORUMLULUKTAN UZAK DURAN TAVRI GÖZDEN KAÇMIYOR.

İmralı karmaşası
Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder
Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

SİYASÎ RİSKİ DAĞITIYOR

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın devlet adına verilecek böylesine kritik bir kararı, gittikçe gücünü kaybeden Meclis’e ve onun içinden seçilen 51 üyeli bir komisyona havale etmesinin sebebi sorgulanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan, aynı anda hem ortağı Bahçeli’nin talebini karşılayıp faydayı şahsîleştirmek, hem de muhalefeti karara ortak ederek riski paylaşmak istiyor.

KAMUOYUNDA MERAK KONUSU

Türkiye kamuoyu ve siyasî aktörler "Gücün tamamen tepede toplandığı mevcut başkanlık rejiminde, neden Erdoğan siyasî risk almaktan kaçınıp İmralı ziyareti konusundaki açık kararını paylaşmıyor? Neden hiçbir AKP milletvekili kapalı oturumda bile söz alıp bu ziyaretin gerekliliğine ilişkin AKP’nin resmî parti görüşünü açıklamıyor?" sorularına cevap arıyor.

***

İmralı ziyareti gündemi büyürken, AKP’nin sessizliği ve Erdoğan’ın sürece mesafeli tavrı dikkat çekiyor. “Devletin başı neden açık bir söz söylemiyor, neden risk almıyor?” sorusu soruluyor.

BirGün yazarı Berkant Gültekin, İmralı’ya gidiş kararının siyasetin merkezinde giderek daha fazla tartışıldığını, buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürecin hiçbir aşamasında sorumluluk üstlenmeyen bir tutum sergilediğini vurguladı. Gültekin’e göre hem kararın gerekçesi, hem de iktidar cephesindeki sessizlik, “kritik bir devlet adımı” açısından ciddi bir belirsizlik doğuruyor.

Bahçeli niçin bu kadarı srarcı davrandı?

Gültekin yazısında, önce ziyaretin neden kaçınılmaz hâle getirildiğinin konuşulması gerektiğini belirterek şu tespitleri yaptı: “Bu ziyaret, neden sürecin bir gereğine dönüştürüldü? Abdullah Öcalan, PKK’ye mektupla bile silâh bıraktırıp örgütü feshe kadar götürebilirken, ziyaretin pratikte neye çare olacağı düşünüldü?” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarına da dikkat çeken Gültekin, “Bahçeli neden bu kadar ısrarlı şekilde bastırdı ve AKP’ye istediğini yaptırdı?” diye sordu.

Siyasi riski dağıtıyor

Gültekin, Erdoğan’ın tutumunu şu ifadelerle değerlendirdi: “Erdoğan’ın sorumluluktan uzak duran tavrı, CHP için ifşa edilmesi ve eleştiri konusu yapılması gereken önemli bir meseledir. Erdoğan aynı anda hem ortağı Bahçeli’nin talebini karşılayıp faydayı kişiselleştirmeye, hem de muhalefeti karara ortak ederek riski kolektifleştirmeye çalışıyor(du).”

Gültekin’e göre, başkanlık rejiminde güç tamamen merkezîleştirilmişken, böylesine kritik bir devlet adımının Meclis’e ve onun içinde kurulan 51 üyeli komisyona havale edilmesi, siyasî maliyet riskinin dağıtılması amacını taşıyor.

Cevap bekleyen sorular var

Yazar, muhalefetin mutlaka şu temel soruları gündeme getirmesi gerektiğini vurguluyor: “Neden Erdoğan siyasi risk almaktan kaçınıp İmralı ziyareti konusundaki açık kararını paylaşmıyor? Neden hiçbir AKP milletvekili kapalı oturumda bile söz alıp bu ziyaretin gerekliliğine ilişkin AKP’nin resmî parti görüşünü açıklamıyor?” Gültekin, sürecin devamlılığı açısından bu soruların hayati önem taşıdığını belirterek şu uyarıda bulunuyor: “Süreç eğer Türkiye’nin tarihi bir meselesi çözüme kavuşturulacaksa, ‘Devletin başı hangi saiklerle bu kadar mesafeli duruyor?’ sorusu yabana atılamaz.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

    Erdoğan neden susuyor?

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Tayin az, dert çok

    Söz değil, icraat zamanı

    Öğretmen maaşları eridi

    Parasosyal etkileşim nedir?

    Irak bize ırak değil

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı yendi

    Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

    Soykırımın kaybedeni çocuklar

    Emekli bütçesinde dünya ortalamasının altındayız

    Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye İmralı ve yolsuzluk eleştirisi

    Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder

    Oyuncakta yeni standart

    ABD’li doktora Gazze yasağı

    Vietnam'da sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan neden susuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”
    Genel

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
    Genel

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması
    Genel

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor
    Genel

    Söz değil, icraat zamanı
    Genel

    Tayin az, dert çok
    Genel

    Öğretmen maaşları eridi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.