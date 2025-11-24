Öğretmen maaşları eridi

24 Kasım öğretmenler gününde Türkiye’de öğretmenlerin maaşları ve alım güçleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. 2003’te 3,1 asgarî ücret alan öğretmenler, 2025’te 3 asgari ücretten az kazanıyor.

Birçok maaş artışının gerisinde kalan öğretmen maaşları, OECD sıralamasında da alt sıralarda yer alıyor. Son 10 yılda memur maaşları ve asgarî ücretteki artış oranları öğretmen maaşlarının artışının üzerinde kalırken, OECD verilerine göre Türkiye, ilkokul öğretmen maaşlarında 33 ülke arasında 29. sırada yer alıyor. Alım gücü geriledi: 2003 yılında 702,21 TL olan öğretmen maaşıyla 38 gram altın alınırken, günümüzde 61.126 TL’lik öğretmen maaşıyla 11 gram altın alınabiliyor. *** Bugün 15 bin öğretmen atanacak MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca, 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilân edilecek. Söz konusu atama, 2024 KPSS puanı ve mülakat sistemi esas alınarak gerçekleştirilen son atama olma özelliği taşıyor. Atama işleminin ardından öğretmenler, belirlenen okullarda görevlerine başlayacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.