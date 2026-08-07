ABD çekiliyor mu?

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, son dönemde Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı’nda konuşlandırılan ABD’ye ait bazı yakıt ikmal uçaklarının tahliyesine başlandı.

Haberde, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in, havalimanındaki yoğun yolcu trafiği sebebiyle sivil uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdürülebilmesi için yakıt ikmal uçaklarının kaldırılması yönünde güvenlik yetkililerine baskı yaptığı, kararın da bu süreç sonunda alındığı belirtildi. Ben-Gurion Havalimanı’nı Ağustos ayında 2 milyon 600 binden fazla yolcunun kullanmasının beklendiği, bunun 7 Ekim 2023’ten bu yana havalimanındaki en yoğun dönemlerden biri olacağı ifade edildi. İsrial’in başkenti Tel Aviv’de Ben-Gurion Havalimanı’nda askeri uçakların seyahat sezonunun hareketlendiği dönemde ticarî uçuşları aksatacağı, havalimanının kapasitesini düşüreceği eleştirisi İsrail basınında yer almıştı. AA

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