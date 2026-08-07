Türkiye artık terör faturası ödemesin

Yıllardır terörün ağır faturasını ödeyen Türkiye’de beklenti, artık bu yükün sona ermesi ve kalıcı huzurun sağlanması yönünde.

Ağırlıklı olarak iktidar partisi milletvekillerinin imzalarıyla TBMM’ye sunulan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin hazırlanması esnasında muhalefet ve STK’larla ortak çalışma yürütülmemesi eleştirildi. İktidar kanadının kendi grubunda boş kâğıda imza topladığı hatırlatılarak bunun usul ve üslup açısından yanlış olduğu hatırlatıldı.

Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen kanunun Türkiye’deki bütün terör örgütlerini bitirecek şekilde hayata geçmesi temenni edilirken, bunun yolunun da iyi işleyen bir adalet sistemiyle mümkün olabileceği hatırlatıldı. Kanunun sadece PKK/KCK mensuplarıyla sınırlı olması da ayrıca eleştiri konusu oldu. Millet, ülkemizin daha fazla terör faturası ödememesini istiyor.

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Meselenin ruhuna aykırı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığı’na sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin olarak, teklif hazırlanırken ortak bir çalışma yürütülmemesini eleştirerek, “Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok, ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş. Elbette milletvekilleri, parti grupları Meclis Komisyonu’nda metne katkı sağlayabilirler, eleştirilerini söyleyebilirler. Ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra Meclis Başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı” dedi.

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“Hizbullah faydalanamaz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, basın toplantısında konuştu. “Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği, Selahattin Demirtaş’ın yuvasına dönmesi konusunda AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasında bir gelişme bekleyelim mi” sorusuna Feti Yıldız, “Bekleyin. Zaten Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulması konusu raporda da var” cevabını verdi. “Haziran ayında HÜDAPAR’lı milletvekilleri bir yasa teklifi vermişti ve orada bir kurul öneriliyordu. Burada münfesih örgütlerden bahsediliyordu ve Hizbullah ile bağ kurulmuştu. Bugün bu yasada ‘bağlı örgütler’ deniyor ama kapsar mı” sorusu üzerine Yıldız, “Bu teklifte PKK, KCK ve bağlı örgütleri diyor. Bunun dışında bir şey olmaz. DHKP-C ya da Hizbullah bu yasadan faydalanamaz” dedi.

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Devlet takip edecek

TBMM Başkanlığına sunulan “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine göre, PKK/ KCK’nın ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanması gerekecek.

Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi; Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak. TBMM Başkanlığınca bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.

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Meclis sonrası söz MGK’da

Yazar Fehmi Koru, PKK’nın silah bırakma sürecinin önceki çözüm sürecinden farklı olarak bu kez MHP’nin desteğiyle yürütüldüğünü belirterek, 12 maddelik kanun teklifinin Devlet Bahçeli tarafından da imzalandığını hatırlattı.

Koru, teklifin içeriğinin kamuoyundan uzak tutulmasını eleştirerek, “Ortaya çıkan metin üzerinde fazla konuşulsun istenmiyor. Geçici yasa Meclis’ten de jet hızıyla geçirilecektir” değerlendirmesinde bulundu. Koru, teklifin esas olarak silah bırakan PKK mensuplarına yönelik suçların ertelenmesini düzenlediğini, anayasal güvence talebinin ise metinde yer almadığını belirtti. Sürecin bundan sonraki aşamasına dikkat çeken Koru, “Bundan sonra başlayacak uygulamaları her aşamasında Milli Güvenlik Kurulu denetleyecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi